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Невеликі морози та сніг з дощем: синоптики дали прогноз до кінця року

Автор: Іванна Шовкун

В Україні до Нового року прогнозують невеликий мороз вдень у багатьох областях. Очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок, 28 грудня, Україну накриють опади. У більшості областей очікуються снігопади, але у центральних регіонах та на півдні країни - мокрий сніг та дощі.

Середня денна температура повітря -2...-5 градусів. Холодніше буде у східних регіонах - там стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів.

У середу, 29 грудня, сніжуватиме лише на сході та на заході України. В решті областей буде сонячно.

Вдень температура становитиме від 0 до 4 градусів морозу. Вночі у деяких регіонах похолодає до -9 градусів.

У четвер, 30 грудня, трохи потеплішає. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 тепла до 2 градусів морозу.

Невеликі опади у вигляді снігу очікуються у східних, південних та західних областях.

У п'ятницю, 31 грудня, країну накриють дощі та мокрий сніг. Температура вдень буде від 4 тепла до 3 морозу.

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди 28 грудня. В Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовина та сніг до 20 сантиметрів.

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