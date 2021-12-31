Небо над Україною в новорічну ніч охоронятимуть більше тисячі військових
Фото: Небо над Україною в новорічну ніч охоронятимуть більше тисячі військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
У новорічну ніч у системі протиповітряної оборони України нестимуть бойове чергування понад тисячу військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Армія inform".
Повітряний простір над Україною та за її межами будуть моніторити десятки радіолокаційних станцій.
При цьому прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 і чергові ланки Су-27 і МіГ-29.
Нагадаємо, в новорічну ніч близько двох тисяч російських солдатів загальновійськової армії перебуватимуть на бойовому посту. Зокрема, на Західному військовому окрузі РФ, який межує з Україною.