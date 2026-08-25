Племянник депутата из Перми оказался в плену ВСУ

На обнародованном видео мужчина называется Дмитрием Ломакиным и говорит, что он родом из Перми. По его словам, родной брат матери является депутатом в этом российском городе.

"Оккупант подписал контракт ради денег, поверил в российские обещания - и отправился на чужую землю. Туда, где захватчики убивают людей, разрушают города и уже пятый год пытаются захватить Украину за три дня", - заявили в полку.

Россиянин заявил, что якобы не знал будущего участия в боевых действиях. По его словам, он думал, что будет заниматься строительством, а не отправится на фронт.

В конце концов, его взяли в плен на Запорожском направлении.

В 33-м ОШП подчеркнули, что объяснения российского военного не изменяют обстоятельств его пребывания в Украине.

"Он пришел на нашу землю с оружием. И теперь отвечает за свой выбор", – заявили в подразделении.