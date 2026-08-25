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Племянник депутата из Перми оказался в плену ВСУ

17:08 25.08.2026 Вт
2 мин
Россиянин утверждает, что сначала рассчитывал на совсем другую работу
aimg Мария Науменко
Фото: российский военнопленный во время допроса (скриншот с видео)

Бойцы ВСУ взяли в плен российского военного, который оказался племянником депутата из Перми и рассказал, почему решил подписать контракт с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram 33-го отдельного штурмового полка.

На обнародованном видео мужчина называется Дмитрием Ломакиным и говорит, что он родом из Перми. По его словам, родной брат матери является депутатом в этом российском городе.

"Оккупант подписал контракт ради денег, поверил в российские обещания - и отправился на чужую землю. Туда, где захватчики убивают людей, разрушают города и уже пятый год пытаются захватить Украину за три дня", - заявили в полку.

Россиянин заявил, что якобы не знал будущего участия в боевых действиях. По его словам, он думал, что будет заниматься строительством, а не отправится на фронт.

В конце концов, его взяли в плен на Запорожском направлении.

В 33-м ОШП подчеркнули, что объяснения российского военного не изменяют обстоятельств его пребывания в Украине.

"Он пришел на нашу землю с оружием. И теперь отвечает за свой выбор", – заявили в подразделении.

Напомним, 24 августа Украина вернула из российского плена через Беларусь 10 военных, которые долгое время считались пропавшими без вести. Двое из них не выходили на связь с 2024 года, еще восемь – с 2025-го.

Среди возвращенных – сержанты, солдаты и матросы ВСУ и Нацгвардии.

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