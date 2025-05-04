В небе Киева сбивают дроны-камикадзе, в столице были слышны взрывы

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - говорится в заявлении администрации.

Жителей Киева просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, и призывают соблюдать меры безопасности.

Вместе с тем в районе Киева были слышны звуки взрывов.

О работе ПВО в столице также рассказали мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Киевский городской голова добавил, что на Оболони фиксируются ночью вражеские дроны-камикадзе, которые заходили в воздушное пространство столицы.

Добавим, что Воздушные силы перед тем предупреждали о движении ударных БПЛА противника, в частности, в сторону Киева.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях!" - говорится в заявлении КГВА в 00:36.

Обновлено: в Киеве фиксируют падение обломков, есть пожары

В 00:43 начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в столице в Оболонском районе зафиксировано падение обломков.

Детали устанавливаются, добавил чиновник.

Однако скоро он добавил, что падение обломков БПЛА противника также фиксируют в Шевченковском и Святошинском районах Киева.

Ткаченко добавил, что информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

"В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля", - рассказал глава КГВА.

Вскоре он добавил, что в Киеве на фоне дроновой атаки произошло возгорание на верхних этажах жилого дома.

Вражеская дроновая атака

Напомним, вечером 3 мая был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов нескольких групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов "Шахедов".

Поздно вечером и около полуночи в Черкассах раздалось несколько взрывов на фоне дроновой атаки. Начальник ОВА рассказал о работе ПВО.