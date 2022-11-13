Опасность остается. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

"Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. 18 кораблей и катеров, в том числе 1 ракетоноситель в готовности к залпу восьми "Калибрамы", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" предупредили, что, несмотря на относительное затишье, враг в любой момент может применить как воздушный ракетный компонент, так и наземные ракетные системы большой и средней дальности.

Существует также опасность массированных ударов дронами-камикадзе, прежде всего, по объектам критической инфраструктуры.

"Оставайтесь сознательными и бдительными. Соблюдайте алгоритмы и правила действий по сигналам воздушной тревоги, не забывайте о правилах двух стен и необходимости находиться в укрытиях во время опасности", - добавили наши воины.