Опасность остается. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. 18 кораблей и катеров, в том числе 1 ракетоноситель в готовности к залпу восьми "Калибрамы", - отметили украинские военные.
В ОК "Юг" предупредили, что, несмотря на относительное затишье, враг в любой момент может применить как воздушный ракетный компонент, так и наземные ракетные системы большой и средней дальности.
Существует также опасность массированных ударов дронами-камикадзе, прежде всего, по объектам критической инфраструктуры.
"Оставайтесь сознательными и бдительными. Соблюдайте алгоритмы и правила действий по сигналам воздушной тревоги, не забывайте о правилах двух стен и необходимости находиться в укрытиях во время опасности", - добавили наши воины.
Напомним, 12 ноября вечером российские оккупанты ударили по Запорожью ракетой с кассетным боеприпасом.
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