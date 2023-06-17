Опасно для здоровья. В Одесской области запретили купаться и рыбачить в море

Специалисты провели лабораторные исследования воды в Одесской области. За последнюю неделю в воде обнаружили возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Кроме того, содержание кишечных палочек значительно превышает нормы.

Власти заявляют, что купиться в воде, а также рыбачить в ней - опасно для людей.

"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. Кроме того, в Черное море вынесло груды мусора, а вода в Одесской области потеряла соленость.

Жители пострадавших регионов призывали быть осторожными и не потреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует использовать только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

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