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Опасный маневр: как можно и нельзя обгонять другие авто

Среда 14 августа 2024 08:15
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Опасный маневр: как можно и нельзя обгонять другие авто Фото: как можно и нельзя обгонять другие авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Обгон одного автомобиля другим однозначно является наиболее опасным маневром из всех, которые мы выполняем на дороге – недаром в украинских ПДД обгона посвящена глава (п. 14). Почему так и как избегать опасности, когда нужно опередить кого-нибудь на дороге?

О приемах, которые сделают обгон более безопасным, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild, Quattroruote и L`Automobile.

Чтобы точно представлять себе всю глубину избранной темы, напомним, что есть обгон и опережение, и путать их не следует. Следовательно, обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения. Такой же маневр без выезда на полосу встречного движения называется опережением (п.1.10 ПДД Украины). То есть разница – в выезде на встречную полосу, и именно в ней прячутся все угрозы.

Почему обгон так опасен

Это на первый взгляд бесхитростное действие оказывается таким непростым из-за того, что его ход трудно спрогнозировать. И на то есть несколько факторов – на которые, между прочим, в определенной степени можете повлиять и вы сами:

Вам нужно принять решение о начале обгона тогда, когда ваше главное препятствие – встречный автомобиль (автомобили) находится, возможно, в нескольких километрах. Поэтому если, учитывая скорость вашей и попутной машины, вы не можете быть уверены, что завершите обгон до того, как из-за ближайшего поворота (холма, леса и т.п.) покажется встречное авто, начинать маневр нельзя;

Скорость сближения с главной опасностью – встречным объектом самая большая из всех возможных на дороге. Ведь двигаетесь не только вы, но и встречная машина, и ваши скорости прибавляются. И при том понижение скорости вами только уменьшает шансы на успешный маневр;

В обгоне участвует как минимум три машины, а это втрое увеличивает вероятность того, что что-то пойдет не так – кто-то упустит, кто-то имеет непозволительную скорость, кто-то сместится в сторону, кого-то занесет и т.д.;

На успех маневра влияет слишком много обстоятельств, которые вы часто не можете предвидеть. Состояние пути (неравенства могут заставить все три машины маневрировать в полосе движения), скорость приближения встречного авто, объекты, ограничивающие видимость (лес, холм, спуск);

Тяжелые последствия аварий при обгоне. Чаще тип аварии при обгоне – лобовое столкновение, которое вообще считается самым тяжелым ДТП. И если лобового удастся избежать, последствия все равно бывают тяжелыми, ведь этот маневр водитель вынужден выполнять на высокой скорости.

Опасный маневр: как можно и нельзя обгонять другие авто

Как сделать обгон более безопасным

Маневр обгона можно разбить на три основных этапа, каждый из которых водитель может "усовершенствовать" для большей безопасности.

Оценка ситуации и расчет маневра. Это самый важный этап, ведь вам нужно учесть скорость попутного авто, разницу скорости, которую может немедленно набрать ваша машина, и оценить скорость встречного транспорта, если он есть. А если его нет, нужно спрогнозировать вероятность его появления из-за поворота, холма или построек и вероятность пересечения ваших траекторий при условии, что он будет двигаться с определенной, наиболее ожидаемой в данных условиях скоростью. Также нужно учесть состояние дороги – наличие ухабов, луж, гололеда, снега;

Выезд на встречную полосу и пребывание на ней. Этот этап лучше максимально сократить. Нельзя оставаться на встречной, если дорога входит на просматриваемый участок – поворот, холм, низменность. Собственно об этом надо думать еще при планировании маневра. При собственном опережении грузовой машины следует учитывать ее так называемый динамический габарит; речь идет об определенных отклонениях грузовика от его курса в пределах полосы движения, которые объясняются колебанием прицепа, особенностями рулевого управления больших и длинных машин и т.п.;

Возврат на свою полосу движения. Главная ошибка – так называемая "подрезка" машины, которую вы обгоняете. Нельзя возвращаться в полосу рано, перед самым ее "носом", надо задержаться на встречной полосе, пока вы не увидите попутную машину в центральное зеркало заднего вида.

Опасный маневр: как можно и нельзя обгонять другие авто

Кратко

Пословица типа семь раз отмерь, а раз отрежь так и просится для наставлений молодым водителям на тему обгона. Но его строгая специфика такова, что в большинстве случаев ни семь, ни десять "замеров" не дадут стопроцентной гарантии безопасного выполнения маневра. Поэтому действительно действенный совет может быть один: при малейших сомнениях от обгона следует воздержаться. Ведь позволим себе напомнить, что кроме большой вероятности столкновения обгон имеет и вторую реальную угрозу – очень тяжелые последствия возможной аварии. Поэтому лучше задержаться на несколько минут из-за медленного движения на хвосте какого-то тихохода, чем потратить остальную жизнь на лечение или другие малоприятные дела.

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