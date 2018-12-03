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У Неаполі вбили громадянина України

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 18:08
У Неаполі вбили громадянина України
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українцю нанесли кілька ударів ножем під час бійки

У Неаполі у неділю, 2 грудня 2018 року, було вбито 36-річного громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на італійське видання il Giornale.

У Неаполі вбили громадянина України

Фото: місце події

Вказано, що повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 22:30. Свідки зазначають, що бачили запеклу бійку між двома чоловіками, під час якої один з них дістав ніж і кілька разів ударив супротивника, після чого той упав на землю. Медики не змогли врятувати пораненого, а нападник утік.

Так, місцеві ЗМІ писали, що ім’я загиблого - Юрій Бусуйок. Зазначалося, що чоловік 9 років перебував у Італії, жив із батьками та працював будівельником.

Крім того, повідомляється, що конфлікт стався біля клубу, популярного серед іммігрантів зі Східної Європи.

Нагадаємо, у 2017 році в німецькому Еггеленфельде (Нижня Баварія) у гуртожитку для біженців вбили громадянина України. Зазначалося, що 28-річного українця у результаті конфлікту побив 47-річний біженець із Казахстану, який проживав із жертвою в одній кімнаті. Українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку до приїзду медиків.

РБК-Україна раніше повідомляло, що в жовтні 2016 року в місті Констанцин-Єзерна в Польщі в результаті суперечки зарізали українця. Зазначалося, що 44-річний громадянин України помер у реанімації від удару ножем у живіт.

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