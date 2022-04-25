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"Не сприяє врегулюванню". Росія вимагає від США припинити озброювати Україну

Фото: посол Росії в США Анатолій Антонов (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство закордонних справ Росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні. Нібито це не сприяє врегулюванню дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

"800 млн доларів, на таку суму будуть поставлені озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулювання ситуації. Чи передавали ми ноту - так, ми підкреслили неприйнятність ситуації, коли США напихають Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики", - заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

За його словами, Російська Федерація прагне домогтися того, щоб її інтереси "поважалися в світі" і "російський голос було чути".

Нагадаємо, раніше російська сторона вже говорила, що буде розглядати поставки озброєнь в Україну як свою "законну" військову ціль.

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