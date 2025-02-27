"Не ровня мне": в сети появилась скандальная переписка чиновницы Черновицкой ОВА

Он отметил, что сообщение адресовано одному из работников управления по вопросам ветеранской политики ОВА и касается начальника управления Валерия Вивчарюка. В заметке отмечается недопустимость пренебрежительного отношения должностных лиц к ветеранам.



Сообщение в Facebook пользователя Сани Соколовского (скриншот РБК-Украина)



Скриншот переписки

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что по данному факту начато служебное расследование. На его период Алена Атаманюк отстранена от исполнения обязанностей. Запаранюк также заявил, что получил от Атаманюк заявление об увольнении и, если подлинность скриншота подтвердится, она немедленно покинет должность.

Министерство ветеранов Украины заявило, что ожидает оперативных результатов расследования. В ведомстве подчеркнули недопустимость случаев пренебрежительного отношения к ветеранам и отметили важность соблюдения этических стандартов чиновниками.

Отметим, Валерий Вивчарюк, о котором идет речь в скандальной переписке, является начальником управления по вопросам ветеранской политики Черновицкой ОГА, участником боевых действий и бывшим снайпером Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).