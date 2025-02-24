"Не просто конфликт между народами". Патриарх Варфоломей сделал заявление в третью годовщину войны

Что сказал Патриарх Варфоломей во время обращения к украинцам

В рамках обращения к украинцам в Стамбуле Патриарх Варфоломей подчеркнул, что "ни одна сила не может погасить дух народа, который отказывается быть сломленным".

"Ни одна нация не имеет права навязывать свою волю другой, и ни одна власть не может стереть историю народа. Суверенитет Украины не подлежит обсуждению, и его нельзя отдать под предлогом дипломатии", - добавил он.

Вселенский Патриарх напомнил, что "прошло три года со времени несправедливого и опустошительного вторжения РФ в Украину".

"За этот период было потеряно бесчисленное количество жизней, разрушены дома и рассеяны целые общины. Семьи остаются разделенными, города лежат в руинах, а миллионы людей были вынуждены искать убежища на чужбине. Эта война оставила глубокие раны - не только на земле, но и в сердцах тех, кто страдает", - сказал Его Святейшество.

Он сообщил, что "собравшись на молитву в этом Святом Храме, духовном доме украинских верующих в нашем городе", вновь подтверждает "непоколебимую солидарность Матери-Церкви Константинопольской с Украиной".

"С самого начала мы решительно осудили эту агрессию, поддержали суверенитет Украины и выступили против имперских амбиций, которым нет места в современном мире. Святая Великая Церковь Христова не может оставаться равнодушной, когда царит несправедливость. Молимся за тех, кто погиб, за тех, кто в скорби, за раненых и за перемещенных лиц, которые тоскуют по дому", - подчеркнул Варфоломей.

Он напомнил о служении Христу, когда служат страждущим, изгнанникам и заключенным.

"Бог не забывает беженцев, которые потеряли свои дома. Семьи, которые были разделены. И тех, кто в плену. Мы возносим наши сердца за детей, забранных из их домов, и военнопленных. Пусть Господь дарует утешение их близким, поддержит их и способствует их безопасному возвращению", - сказал Вселенский Патриарх Варфоломей.

Он напомнил также, что Украина пережила невероятные страдания, включая Голодомор - искусственный голод, который привел к миллионам смертей.

"Народ этих исторических земель подвергся преследованиям и систематическим попыткам стереть их идентичность. Однако, через все испытания, украинцы оставались непоколебимыми, сохраняя свою веру, язык и культуру. Сегодня Украина снова борется не только за свою территориальную целостность, но и за само свое существование", - считает Его Святейшество.

Он отметил, что продолжает "умолять нашего Господа направлять лидеров к нахождению мира".

"Мы признаем, что настоящий мир не может быть навязан силой или внешним давлением. Этот процесс должен включать Украину как равноправного участника, подтверждать ее право существовать без страха и приносить исцеление земле, опустошенной боевыми действиями. Мы отмечаем неутомимые усилия президента Зеленского направленные на защиту и сохранение суверенитета и целостности Украины", - сообщил Варфоломей.

По его мнению, международное сообщество не должно отворачиваться или поддаваться заблуждению из-за фальшивых рассказов и дезинформации.

"Оно не должно допускать продолжения угнетения или принимать компромиссы, которые подрывают фундаментальные права. Будущее должно строиться на прочной почве международного права, самоопределения и взаимоуважения, а не на принуждении и подчинении", - подчеркнул Вселенский Патриарх.

По его словам, война в Украине - не просто конфликт между народами, но моральное испытание для Европы и всего мира.

Оно требует выбора между правдой и обманом, между справедливостью и угнетением. Ведь решения, принятые сегодня, сформируют историю, определяя, победит ли честность или продолжатся жестокость и ненависть.

"Вселенский Патриархат остается непоколебимым в своей преданности Украине и ее благочестивому народу. Надеясь на скорое завершение конфликта и исцеление раненых, мы будем продолжать говорить правду, отстаивать справедливость и стоять рядом с теми, кто страдает. Мы ожидаем дня, когда Украина и все народы смогут жить в мире, безопасности и свободе", - сообщил Варфоломей.

Он также обратился к Господу с просьбой благословить Украину силой и выносливостью.

"Пусть Он утешит тех, кто в трауре, исцелит пострадавших и принесет свободу пленным. Пусть Он направит все человечество к будущему, где добродетель преобладает, правда уважается, а гармония становится реальностью. Да благословит вас всех Господь", - призвал Божье благословение Патриарх Варфоломей.

Между тем в ПЦУ сердечно поблагодарили Его Всесвятейшество "за чуткость и заботу, за ежедневные молитвы за наш многострадальный украинский народ, за поддержку Церкви-Матери".