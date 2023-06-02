"Не подошел климат". Федоров рассказал, что оккупанты покидают Бердянский порт

"Оккупанты срочно покидают Бердянский порт - видимо, не подошел климат", - сообщил мэр.

По его словам, после взрыва, который произошел в порту Бердянска, враг начал срочно вывозить оборудование и отводить корабли, которыми планировал вывозить краденое зерно.

"Российским судам в украинском порту не место", - подчеркнул он.

Взрывы в Бердянске

Сегодня, 2 июня, в Бердянске раздались взрывы. Украинские военные попали по позициям захватчиков.

Бердянская МВА сообщила, что российские оккупанты начали выводить из Бердянского порта корабли, недавно зашедшие туда для похищения украинских зерновых и металлолома.

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