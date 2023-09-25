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"Не пьют – и не играют": экс-хавбек сборной Украины вывел сенсационный футбольный парадокс

Фото: Александр Алиев во время выступлений за "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и ряда других команд Александр Алиев поделился соображениями по поводу игрового уровня нынешнего поколения украинских футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Ксения Больбот.

38-летний экс-хавбек разочарован делами в отечественном футболе. Двукратный чемпион Украины нашел несоответствие между стилем жизни и результатами игроков современности.

"Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор, мы с Игорем Суркисом сидели общались, я говорю: "Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют". Да они и пить не умеют. Мы пили, но ведь и играли, а сейчас у них вот это все: приставки, контрстрайки, контрчто-то там. Уровень молодежи сейчас такой", – рассказал Алиев.

Бывшая звезда "Динамо" в годы игровой карьеры вместе с Артемом Милевским получил ярлык систематического нарушителя режима. Бывший полузащитник регулярно нарывался на ощутимые штрафы от руководства клуба. После полномасштабного вторжения РФ этнический россиянин Алиев вступил в ряды терробороны.

Кто такой Александр Алиев

Уроженец Хабаровска, видный представитель плеяды воспитанников Павла Яковенко 1985 года рождения. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2001/02 во второлиговом "Борисфене-2" из Борисполя.

В рядах первой команды "Динамо" впервые сыграл летом 2002 года. Выступал за "бело-синих" более 10 лет (с перерывами). За это время успел завоевать 2 чемпионских титула, по четыре Кубка и Суперкубка Украины. В сезоне 2003/04 стал лучшим бомбардиром Первой лиги.

В составе сборной Украины провел 28 матчей, в которых забил 6 мячей. Участник домашнего Евро-2012. На взрослом уровне играл также за московский "Локомотив", "Анжи" из Махачкалы, "Днепр" и казахский "Тараз".

К слову, ранее Алиев рассказал подробности о состоянии Милевского в больнице.

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Александр Алиев