"Не налаштовані вороже": Російський лижник перепросив за агресію проти суперника

Російський лижник Олександр Большунов в письмовому вигляді перепросив за свою поведінку перед фінським спортсменом Йони Мякі, в тексті якого мовиться, що ворожість не є частиною духу російської команди. На змаганнях росіянин ударив суперника палицею, а після фінішу навмисно врізався в нього.

Інцидент стався під час естафети на етапі Кубка світу в Лахті 24 січня. Обидва спортсмени вийшли на фінішну пряму під час боротьби за срібну нагороду. Большунов намагався обігнати Мякі, але фін почав перекривати йому шлях, у результаті росіянин на останніх метрах дистанції ударив суперника палицею.

Мякі фінішував другим і разом з партнерами по команді почав святкувати, в цей час Большунов врізався в фінського лижника, збивши його з ніг.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) дискваліфікувала росіянина за неспортивну поведінку і позбавила збірну Росії бронзової медалі. Фінський спортсмен отримав травму руки, але продовжить підготовку до чемпіонату світу. Він не став звертатися в поліцію у зв'язку з тим, що трапилося, однак відповідний запит буде направлений в FIS.

При цьому фінські ЗМІ, не уточнюючи імен, повідомили, що двоє людей подали на Большунова заяву в поліцію. Правоохоронним органам належить розібратися, чи мали місце з боку російського спортсмена ознаки нападу.

У листі з вибаченнями, направленому від імені Асоціації лижних видів спорту Росії і Большунова в Фінську лижну асоціацію, мовиться, що ворожість не є частиною духу російської команди, а також відзначається, що Росія високо цінує принцип чесної гри у всіх аспектах.

Нагадаємо, Росію позбавили права участі в міжнародних змаганнях на два роки за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії