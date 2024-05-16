"Не был подтвержден". Президент Португалии объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского

"Мы не можем говорить об отмене, потому что визит никогда не был подтвержден, это была инициатива с участием нескольких стран, которая, очевидно, изучалась, но так и не была подтверждена", - заявил он.

При этом он добавил, что визит украинского лидера требует условий безопасности в военное время.

"И вы понимаете, почему он не был подтвержден, потому что он требует условий безопасности, не столько в посещаемых странах, но прежде всего в стране, которой является Украина и которая находится в состоянии войны. Поэтому меня беспокоит то, чтобы война в Украине развивалась в позитивном, а не в негативном ключе, и это самое главное", - заявил президент.