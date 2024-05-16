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"Не был подтвержден". Президент Португалии объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского

Четверг 16 мая 2024 12:05
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"Не был подтвержден". Президент Португалии объяснил ситуацию с отменой визита Зеленского Фото: президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза обеспокоен эскалацией войны в Украине после отмены визита президента Владимира Зеленского в Южную Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Мы не можем говорить об отмене, потому что визит никогда не был подтвержден, это была инициатива с участием нескольких стран, которая, очевидно, изучалась, но так и не была подтверждена", - заявил он.

При этом он добавил, что визит украинского лидера требует условий безопасности в военное время.

"И вы понимаете, почему он не был подтвержден, потому что он требует условий безопасности, не столько в посещаемых странах, но прежде всего в стране, которой является Украина и которая находится в состоянии войны. Поэтому меня беспокоит то, чтобы война в Украине развивалась в позитивном, а не в негативном ключе, и это самое главное", - заявил президент.

Визит Зеленского в Испанию и Португалию

Ранее испанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Зеленский посетит Мадрид в ближайшие дни и подпишет двустороннее соглашение о безопасности. В то же время испанская королевская семья подтвердила визит президента Зеленского и сообщила, что он посетит Мадрид 17 мая.

Однако вчера южноевропейские СМИ сообщили, что Зеленский отменил свои визиты в Испанию и Португалию из-за наступления российских войск на Харьковскую область.

Позже эту информацию подтвердил сам президент Зеленский, заявив, что сейчас все внимание сосредоточено на оборонных операциях ВСУ.

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