НБУ обязал банки срочно предоставить информацию обо всех пунктах обмена валют

Национальный банк Украины обязал банки предоставить информацию о своих обособленных подразделениях, открытых с целью торговли валютными ценностями в наличной форме, до 31 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Банки обязаны обеспечить предоставление регулятору через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков такой информации в течение 10 рабочих дней после получения уведомления", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, все пункты обмена валют будут включены в Реестр.

Напомним, в конце 2022 года Национальный банк Украины урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты. Информация из реестра будет ежемесячно публиковаться на сайте НБУ.

Необходимость Реестра обусловлена изменениями в Налоговый кодекс по авансовому налогу с пунктов обмена валют.

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