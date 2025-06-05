НБУ снова снизил курс доллара

Официальный курс на 6 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4717 гривен за 1 доллар (-0,0112 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3773 гривен за 1 евро (+0,1760 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.