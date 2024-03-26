НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,343 гривен за 1 доллар (+0,1132 грн).
Выше курс был 26 марта - 39,2298 гривен за 1 доллар.
bank.gov.ua
Курс евро составит 42,6911 гривен за 1 евро (+0,2013 грн). Это также максимум. Выше курс был 26 марта - 42,4898.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс к концу дня упал на 5 копеек до 39,20-39,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 39,40 грн/доллар.
Как заявили в НБУ, положительные сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи должны способствовать сохранению устойчивости валютного рынка Украины.
В целом в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию, добавили в центробанке.