НБУ понизил официальный курс доллара после небольшого роста

Официальный курс на 3 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5345 гривен за 1 доллар (-0,1025).

Фото: курсы доллара и евро на 3 мая (скриншот сайта bank.gov.ua)

Евро подорожал на одну копейку, официальный курс на 3 мая составит 42,3098 гривен за 1 евро (+0,0112).

Фото: динамика официального курса гривны (скриншот сайта bank.gov.ua)

На межбанковском рынке курс опустился на 8 копеек - до 39,46-39,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 1 мая.

Фото: курс на межбанке (скриншот сайта udinform.com)

В обменных пунктах Украины курс доллара сегодня опускался до 39,82 грн/доллар в продаже.

Что происходит на рынке

Согласно отчету Национального банка, в апреле 2024 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на 1,574 млрд, а купили - на 2,302 млрд долларов. Чистая покупка составила 727,7 млн долларов.

Таким образом, объемы покупки населением выросли на 26,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле наличный курс поднимался выше 40 гривен за доллар, но стабилизировался на отметках возле 39,8-39,9. Отметим, доллары и евро остаются основной формой сбережений украинцев.