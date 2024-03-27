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НБУ снизил официальный курс доллара после исторического максимума

Фото: курс доллара упал на 12 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2273 гривен за 1 доллар (-0,1157 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,442 гривен за 1 евро (-0,2491 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс к концу дня вырос на 5 копеек до 39,28-39,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,35 грн/доллар.

Отвязка курса от доллара

В НБУ заявили, что рост роли евро в расчетах в Украине может привести к тому, что в скором будущем Национальный банк откажется от доллара как основной валюты курсовой привязки.

Как отметили участники заседания Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков, валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.

В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных устремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", - сообщили в НБУ.

 

Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

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