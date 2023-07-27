НБУ снизил учетную ставку впервые с июня прошлого года

Как отметил Пышный, стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки.

"Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", - сказал он.

По его словам, это является важным элементом обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и переходе к большей гибкости обменного курса.

"В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики", - добавил Пышный.

Глава НБУ сообщил, что учетная ставка будет снижаться и дальше при условии сохранения устойчивости валютного рынка и замедления инфляции на прогнозном горизонте. "НБУ будет учитывать необходимость поддержания высокой привлекательности гривневых активов на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию", - сказал он.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет уровень инфляции, есть учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года.

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% – минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, с начала года – на 4,6%

В июне в НБУ заявили, что в конце года учетная ставка будет составлять 20-21%.