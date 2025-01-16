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НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Фото: курс злотого упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый немного подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,1572 гривен за 1 злотый (-0,0557 грн).

bank.gov.ua

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании кросс-курса пары злотый-доллар на польском рынке.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,35 гривен. Курс продажи упал на 2 копейки.

Напомним, НБУ снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 17 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1729 гривен за 1 доллар (-0,0930 грн).

Курс евро составит 43,32 гривен за 1 евро (-0,2097 грн).

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