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НБУ снизил курс доллара после небольшого роста

Фото: курс доллара снова немного опустился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) снова опустил официальный курс доллара к гривне после небольшого роста. До этого он немного подорожал после двухдневного снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1756 гривен за 1 доллар (-0,0205 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро установлен на отметке 45,2437 гривен за 1 евро (+0,0227 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс находился на отметках 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа). Это на одну копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара опустился на 7 копеек - до 41,43 гривен.

Прогноз курса

На этой неделе существенных курсовых колебаний не прогнозируется.

Как рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина, коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн. А средние отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

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