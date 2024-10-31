НБУ оставил учетную ставку без изменений: какие аргументы

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%", - сказал он.

Как отметил Пышный, учитывая, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы даже усилились, НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике, а также принимать взвешенные меры для обеспечения устойчивости валютного рынка.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% - по меньшей мере, до лета 2025 года. "В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры", - сказал Пышный.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

Основной показатель, НБУ регулирующий с помощью ставки, это уровень инфляции. Если ставка повышается, через некоторое время инфляция должна упасть. Напротив, понижение ставки может ускорить инфляцию. В настоящее время рост цен в Украине ускорился до 8,6% в сентябре. В ближайшие месяцы инфляция будет расти. В таких условиях снижение ставки обычно не происходит.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.

Изменение ставки

Отметим, что НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ снижал ставку в 2024 году. В сентябре он оставил их неизменным на уровне 13%.