НБУ снизил курс доллара, но евро вырос до 46 гривен, обновив максимум

Официальный курс на 23 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2881 гривен за 1 доллар (-0,0094 грн).

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Курс евро составит 45,9826 гривен за 1 евро (-0,084 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 22 августа - 45,898.

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На межбанке сегодня курс снизился на 6 копеек до 41,28-41,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,55 гривен. Курс евро вырос на 15 копеек до 46,05 гривен.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, в оставшиеся до конца 2024 года месяцы курс доллара может умеренно вырасти.

"До конца года мы ожидаем курс 41-42 грн/доллар. Может, будет 42,5 грн/доллар. Ситуация на межбанке контролируется Национальным банком. НБУ не даст курсу повышаться", - сказал он.

По его словам, НБУ должен погасить девальвационные ожидания. "Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Начали разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. Сейчас НБУ не может позволить себе значительное движение", - добавил эксперт.