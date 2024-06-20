НБУ снижает официальный курс доллара пятый день подряд

Официальный курс на 21 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5184 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4276 гривен за 1 евро (-0,1468 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 40,47-40,51 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек до 40,90 гривен.

Комментарий НБУ

НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года заявил, что центробанк и дальше будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке.

Как отмечается в документе, поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют центробанку необходимый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке.