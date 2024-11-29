НБУ снижает курс доллара второй день подряд после исторического максимума

Официальный курс на 2 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5847 гривен за 1 доллар (-0,0109 грн).

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Официальный курс евро составит 43,901 гривен за 1 евро (+0,0384 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 гривен.

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ держал курс доллара относительно стабильным в течение четырех месяцев. Однако в конце ноября доллара дважды обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 28 ноября - 41,60 грн/доллар.

В итоге за ноябрь курс доллара вырос на 0,8% - с 41,27 грн/доллар до 41,60 грн/доллар.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что в настоящее время Нацбанк все еще достаточно крепко курс, но инфляция продолжает расти, и это оказывает влияние на переоценку курса.

"Прогнозируемый курс гривны на 2025 год составляет 45 гривен за доллар. Однако ввиду многих неизвестных факторов этот курс может колебаться и быть даже ближе к 50 гривнам за доллар, если ситуация ухудшится", - сказал он.

По его словам, на рынке накопились значительные дисбалансы и главным фактором этого является высокий инфляционный импульс, не отразившийся на стоимости доллара.