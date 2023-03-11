НБУ изменил перечень системно важных банков Украины

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра перечня системно важных банков включил в этот список "Креди Агриколь Банк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
В обновленном перечне 15 учреждений
Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.
Напомним, Совет по финансовой стабильности согласовал проведение Национальным банком в 2023 году оценки устойчивости банков, которая позволит выяснить истинное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.
На 11 марта в Украине работают 65 банков.