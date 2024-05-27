RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ увеличил продажу валюты из резервов на 40%, курс доллара превысил 40 гривен

Фото: Курс доллара вырос из-за увеличения дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на прошлой неделе резко вырос и впервые преодолел отметку 40 гривен. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке значительно увеличился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 20-24 мая 2024 года продал на межбанковском  валютном рынке 683,93 млн долларов. Это на 39,6% больше, чем неделей ранее (533,41 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне выше среднего за неделю с начала года (505 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 10,1 млрд долларов. Эти расходы компенсируются за счет международной помощи Украине, объем которой с начала года составил около 11,8 млрд долларов.

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара вырос на межбанковском валютном рынке. Официальный курс доллара вырос на 69 копеек с 39,42 грн/доллар до исторического максимума 40,11 грн/доллар.

НБУ с октября 2023 года перешел к режиму "управляемой гибкости" курса и контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 55 копеек до 40,45 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ