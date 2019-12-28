У НБУ заявили про секретність інформації про можливі порушення "Промінвестбанку"

Подробиці про можливе порушення "Промінвестбанком" нормативів відкритої валютної позиції є секретною інформацією. Про це йдеться у відповіді Національного банку України (НБУ) на журналістський запит, передає РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Згідно з нормативами, банк не може мати валютних активів більше, ніж зобов'язань у цій валюті (допускається відхилення в межах 5% від капіталу). Однак, як стверджує "Апостроф", з боку ВАТ "Промінвестбанк" вже тривалий час спостерігається ситуація з можливим порушенням цих нормативів, розрахунок яких передбачено інструкцією №368 та положенням №290.

Зокрема, за даними видання, спостерігається перевищення показників по позиціях Л13-1 ("Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції") і Л13-2, ("Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції"). При нормативних значеннях 5%, у "Промінвестбанку" вони складають 74,5291 і 48,0978 відповідно. Таку тенденцію журналісти простежили протягом тривалого часу. Приміром, Л13-2 порушується з грудня 2018 року, пише ЗМІ.

"Відповідно до статті 60 закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського і валютного нагляду, а також фінансово-економічний стан клієнтів, є банківською таємницею. В розумінні закону про банки всі банки є клієнтами Національного банку України, тому зазначена інформація може бути надана на підставі письмового дозволу ПАТ "Промінвестбанк", оскільки запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, яка збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю в розумінні частини третьої статті 60 закону про банки", - йдеться у відповіді НБУ на запит "Апострофа"