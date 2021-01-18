ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ викупив у резерви 20 млн доларів завдяки надлишку валюти на міжбанку

Київ, Понеділок 18 січня 2021 11:15
НБУ викупив у резерви 20 млн доларів завдяки надлишку валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-16 січня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продавав долари другий тиждень поспіль. Протягом першого короткого тижня року центробанк таке купив 20 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 40 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій становило 20 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року зріс на 11,5% до 29,1 млрд доларів - максимуму за вісім років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк УкраїниМіжбанкКурс долара

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся