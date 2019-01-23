НБУ уперше в своїй історії отримав нагороду Central banking awards

Фото: Національний банк (Віталій Носач / РБК-Україна)

НБУ вдалося досягти значного прогресу в підвищенні прозорості

Національний банк України (НБУ) уперше в своїй історії отримав міжнародну нагороду Central banking awards від профільного журналу про діяльність центральних банків та фінансових регуляторів Сentral banking. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інформацію Сentral banking.

У 2017 році титул найбільш прозорого центрального банку отримав центральний банк Ірландії, у 2016 р. – центральний банк Ізраїлю, а у 2015 р. – Національний банк Чехії, а 2014 р.- центральний банк Швеції.

Нагороду Central banking awards у категорії "Прозорість" можна отримати передусім за здобутки центрального банку з точки зору прозорості по відношенню до широкого кола стейкхолдерів (зацікавлених груп).

Для цього центральний банк має продемонструвати значні здобутки та/або лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією та взаємодією зі стейкхолдерами з використанням каналів внутрішньої та зовнішньої комунікації.

Зазначається, що усього за три роки Національному банку вдалося повністю реформувати систему зовнішніх комунікацій інституції, направивши її на виконання місії центрального банку завдяки збільшенню прозорості прийняття рішень та планів регулятора. Це дозволило перейти від повністю закритої інституції пострадянського типу до сучасного прозорого центрального банку.

Члени журі вважають, що Національному банку України вдалося досягти значного прогресу в підвищенні прозорості у надзвичайно складних умовах діяльності. Було відзначено, що НБУ вирішив покращити комунікацію з усіма стейкхолдерами за рахунок усіх каналів.

НБУ показав, що підвищена прозорість - не тільки перевага, яка відкриває різні можливості, незалежних центральних банків у найбільш процвітаючих юрисдикціях світу. Прозорість також може бути важливим інструментом для центральних банків, які прагнуть реформувати постраждалу від кризи економіку.

Нагорода Central banking awards складається з 26 категорій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 категорій – учасників фінансового ринку.

Урочисте вручення нагород відбудеться 13 березня цього року у Лондоні під час щорічної гала-вечері Central Banking Awards.