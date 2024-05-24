НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Официальный курс на 27 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,1153 гривен за 1 доллар (+0,1948 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 24 мая - 39,9205.

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,491 гривен за 1 евро (+0,1773 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 24 мая - 43,3137.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 19 копеек до 40,15-40,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 10 копеек до 40,25 грн/доллар.

Прогноз курса

Рост курс доллара происходит на фоне визита в Киев делегации МВФ, которая уже провела переговоры с украинскими властями

МВФ прогнозирует на 2024 год курс доллара на уровне 41 грн/доллар, что близко к расчетам правительства Украины (40,7 грн/доллар). При этом Кабмин заложил в бюджет курс на декабрь 2024 года курс 42,2 грн/доллар.

Стоит отметить, что реальный курс доллара был значительно выше осенью 2022 года. Тогда он поднимался на наличном рынке до 42 грн/доллар. Однако в то время НБУ держал официальный курс на уровне 36,6 грн/доллар.

НБУ перешел к режиму "управляемой гибкости" курса в октябре 2023 года, после чего курс немного снизился, а затем начал расти. С начала 2024 года официальный курс вырос более чем на 2 гривны (с 37,98 грн/доллар на конец декабря). По прогнозам, курс будет повышаться и дальше.