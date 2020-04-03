НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку

Після стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк України відновив купівлю валюти на міжбанку і за останній тиждень викупив 100 млн доларів. Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олег Чурій.

Як нагадав Чурій, під час гострої фази в середині березня НБУ витратив на підтримку курсу гривні понад 2 млрд доларів, згладжуючи різкі коливання.

"Події останнього тижня засвідчили, що ситуація стає врівноваженою на валютному ринку. НБУ вже більше купує іноземну валюту, і на останньому тижні ми три рази виходили на ринок з інтервенціями по купівлі валюти. В цілому ми купівлі 100 млн доларів", - сказав він.

За його словами, попит на валюту суттєво знизився і вийшов на докризові показники.

Як зазначив Чурій, на сьогоднішній день міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд грн.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Олег Чурій, заявив, що зміна ситуації на валютному ринку і зниження курсу долара пов'язано з схваленням Радою двох законів, що наблизило Україну отримання кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.