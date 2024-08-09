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НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!"

Фото: НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" (bank.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

К 33-й годовщине Независимости Украины Национальный банк выпустил обновленные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайны лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный отметил важность этого шага, подчеркнув, что деньги являются не только платежным средством, но и символом государственности, который отражает несокрушимость украинского народа и современный этап в формировании нации.

Плановое введение модифицированных банкнот начнется 8 августа 2024 года с номиналов 500 и 1000 гривен, а с 23 августа 2024 года - с номиналом 50 гривен. В последующие годы будут выпущены банкноты номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Новые банкноты постепенно будут заменять изношенные образцы 2014-2019 годов, но старые банкноты будут оставаться в обращении и приниматься без ограничений. Специально обменивать старые банкноты гражданам не нужно.

 

Фото: НБУ выпустил новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" (bank.gov.ua)

Ранее сообщалось, что с 1 августа НБУ начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов.

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