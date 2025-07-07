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НБУ требует от банков бороться с уклонением от уплаты налогов

Украина, Понедельник 07 июля 2025 10:51
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НБУ требует от банков бороться с уклонением от уплаты налогов Фото: НБУ хочет, чтобы банки боролись с уклонением от уплаты налогов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины настроен предотвращать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет о применении механизмов "дробления бизнеса" с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"НБУ проверяет банки на предмет соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению финансовых операций, связанных с "дроблением бизнеса" с применением ФОП", - сказал он во время встречи с представителями бизнеса.

По его словам, НБУ этого не терпят и в дальнейшем будут активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в этих схемах.

Рекомендации НБУ

Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендациях по выявлению механизмов "дробления бизнеса", которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФЛП.

В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер транзакций между группой ФЛП и компанией.

По его словам, предоставленные рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного "дробления бизнеса" с целью уклонения от уплаты налогов сообщать об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношений с такими клиентами.

"Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФОПам в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга", - сказал Олейник.

Действия банков

По его словам, в случае выявления нарушений банками требований законодательства при обслуживании ФОПов к банку применяются меры воздействия, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается в правоохранительные органы.

"Однако системно сейчас все банки присоединились к противодействию подобным схемам", - сказал он.

Также он призвал присутствующих представителей бизнеса сообщать в НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.

Письмо НБУ

Напомним, Национальный банк Украины в 2024 году предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации относительно механизмов так называемого "дробления бизнеса".

Если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов.

По данным Минфина, упрощенную систему налогообложения использует около 1,7 миллиона налогоплательщиков, которые генерируют относительно стабильные налоговые поступления - около 0,9% ВВП в период 2020-2022 годов.

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