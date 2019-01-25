НБУ повернув 2,6 млрд грн заборгованості банків-банкрутів з рефінансування

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У порівнянні з 2017 роком сума збільшилася на 0,5 млрд грн

Національний банк України за 2018 ріку отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,6 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ

Як зазначили в НБУ, найбільше коштів отримано від реалізації майнових прав - 1 237.7 млн грн. Ще 681.6 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна.

Іншими джерелами погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків стали кошти від: погашення ОВДП на суму 434.8 млн грн; набуття у власність НБУ нерухомого майна майнових поручителів банків на суму 132.3 млн грн; отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими НБУ кредитними договорами на суму 154.4 млн грн.

За найвищу ціну – 308 млн грн – у 2018 році реалізовано майнові права, передані в заставу Національному банку ПАТ "Дельта Банк".

Нагадаємо, що у 2017 році Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2.1 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, активи Національного банку України за станом на 1 жовтня 2018 року склали 950,255 млрд грн, що на 76,831 млрд грн менше, ніж на початок року (1 027,09 млрд грн).