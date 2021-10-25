НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку за тиждень втричі

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-23 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 350,10 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем (119,60 млн доларів) в три рази. НБУ проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Тим не менш, Долар протягом тижня впав до мінімуму з березня 2020 року - до 26,20 гривень.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 2374,40 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2177,40 млн доларів.