НБУ затвердив перелік банків-учасників валютних інтервенцій

Національний банк України затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо кращого курсу в II кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з критеріями відбору банків, в такій формі валютної інтервенції можуть приймати участь 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали кращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку.

У квітні-червні в таких інтервенції зможуть брати участь такі фінансові установи:

АТ "Альфа-Банк"

АТ "Банк Альянс"

ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень"

ПАТ "Банк Восток"

ПАТ "КБ "Глобус"

ПАT "ІНГ Банк Україна"

АКБ "Індустріалбанк"

ПАТ "Креді Агріколь Банк"

АТ "ОТП Банк"

АТ "Ощадбанк"

Акціонерний банк "Південний"

АТ КБ "Приватбанк"

ПАT "ПУМБ"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "Сбербанк"

АТ "Сітібанк"

АТ "ТАСкомбанк"

АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "УкрСиббанк"

Якщо порівняти з першим кварталом цього року, в перелік банків додався один новий банк - ПАТ "Банк Восток" У той же час з нього був виключений ПАТ "Укрсоцбанк", який був приєднаний до АТ "Альфа-Банк".

Нагадаємо, в I кварталі 2019 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 792 млн доларів. Більше половини валюти (417,5 млн доларів) регулятор купив за допомогою інтервенцій за кращим курсом. За цей період НБУ продав на міжбанківському валютному ринку майже 167 млн доларів, з них 108,5 млн доларів з допомогою інтервенцій за кращим курсом.

Нагадаємо, інтервенції у формі запиту щодо кращого курсу були введені згідно Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.