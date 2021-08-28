НБУ встановив курс долара на 30 Серпня

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 26,929 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 28 серпня становить також 26,929 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара залишився на колишньому рівні. Скріншот (bank.gov.ua)