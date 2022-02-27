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НБУ спростив для банків зарахування готівкових коштів на підтримку армії

Автор: Олександр Білоус

Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів. Це стосується операцій на підтримку Збройних сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Разом з тим, усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, залишаються чинними.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

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Національний банк УкраїниАгресія РФ