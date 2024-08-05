НБУ немного опустил курс доллара. Но евро снова выше 45 гривен

Официальный курс на 6 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1966 гривен за 1 доллар (-0,0284 грн).

Фото: официальные курсы на 6 августа (bank.gov.ua)

Курс евро на вторник составит 45,1474 гривен за 1 евро (+0,5007 гривен). Отметим, исторический максимум европейская валюта пробила 18 июля на отметке 45,34 гривен.

Фото: график валютных курсов (bank.gov.ua)

На межбанке курс опустился на 12 копеек до 41,14-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Фото: ситуация на межбанке 5 августа (udinform.com)

На наличном рынке в обменных пунктах доллар сегодня подешевел на 11 копеек и опустился до 41,41 гривен.

Украинская гривна в топе недооцененных валют

Согласно обновленному индексу Биг-Мака, украинская гривна сохранила восьмое с конца место в рейтинге самых недооцененных валют.

Отметим, этот индекс является неофициальным способом оценить паритет покупательской способности и определить реальные обменные курсы. Эксперты журнала The Economist используют в качестве эталона цену на бургер, поскольку McDonald's представлен в большинстве стран мира, а сам Биг-Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи).

В Украине Биг-Мак стоит 118 гривен, в то время как в США - 5,69 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/доллар. А курс по покупательской способности должен быть на уровне 20,74 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР, Филиппин и Малайзии. Самыми переоцененными - швейцарский франк, уругвайский песо, норвежская крона, аргентинский песо, евро и британский фунт.