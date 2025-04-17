НБУ держит в долларах США более 80% резервов Украины: планируют ли изменения

Национальный банк Украины может изменить структуру международных резервов, львиная доля которых находится в долларах. На это могут повлиять события в мире.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Пышный сообщил, что НБУ имеет четкие принципы управления резервами и проводит постоянный мониторинг тех событий, которые так или иначе могут повлиять.

"Изменение структуры это скорее техническое упражнение, если мы будем видеть необходимость это сделать, мы это сделаем", - сказал он.

Без эмоций

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий украинские резервы находятся в первоклассных иностранных банках и в надежных финансовых инструментах.

По его словам, основными критериями, которыми руководствуется НБУ при управлении резервами, это вопрос "безопасности, ликвидности, доходности", что позволяет использовать функцию, определенную законом, по управлению резервами.

"Безусловно мы отслеживаем события на международных финансовых рынках, оцениваем и анализируем текущую ситуацию, анализируем риски для управления золотовалютными резервами", - сказал он.

Гелетий сообщил, что "львиная доля находится в долларах США".

"Но процесс управления резервами, прежде всего, должен быть лишен эмоций. Мы должны исключать при процессе управления какие-то ситуативные факторы. Мы анализируем ситуацию на постоянной основе, на постоянной основе управляем ЗВР. В случае необходимости готовы корректировать их структуру", - сказал он.