НБУ опроверг сбор информации обо всех платежах украинцев

Информация о том, что Национальный банк Украины будет собирать данные обо всех платежах украинцев не соответствует действительности. В письме НБУ от 1 июня речь не идет о физических лицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в комментарии, запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.

В НБУ сообщили, что НБУ с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, предоставлятелям платежных услуг - юридическим лицам, пользующимся услугами банков по электронной коммерции.

НБУ 1 июня направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого - обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.

"НБУ использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля над соблюдением банками требований законодательства Украины", - говорится в комментарии.

Так, анализ такой обобщенной информации позволил НБУ выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса, отметили в НБУ.

Письмо НБУ

Ранее СМИ обнародовали письмо НБУ от 1 июня в котором говорилось о необходимости подачи банками информации еженедельно о платежах в Интернете, P2P-переводах (переводе средств между физлицами), переводах с использованием реестра платежей.

Напомним, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за май - декабрь 2022 года составило 5 599,2 млн, а их общая сумма - 5 058,2 млрд грн, что на 1,4% больше по количеству и на 40,5% по сумме, чем за аналогичный период довоенного 2021 года.

Средняя сумма одной операции в Украине в мае – декабре 2022 года составляла: