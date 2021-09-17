НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в чотири рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 вересня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20,00 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, проте скоротив її в порівнянні з минулим тижнем (79,10 млн гривень) в чотири рази.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1639,20 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1442,20 млн доларів.