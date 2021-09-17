НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в чотири рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 вересня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20,00 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, проте скоротив її в порівнянні з минулим тижнем (79,10 млн гривень) в чотири рази.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1639,20 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1442,20 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.
Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.