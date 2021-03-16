НБУ зберіг офіційний курс євро нижче 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,96 гривень за євро. Це на 1 копійку вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 17 березня встановлено на такому рівні: 32,9632 гривень за євро (+0,0109 грн). При цьому курс євро на 16 березня становить 32,9523 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 32,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,93 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 27,6434 гривень за 1 долар (-0,0871 грн). При цьому курс долара на 15 березня становить 27,7305 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.