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НБУ знизив тарифи на операції з держоблігаціями

Новини » Економіка    13.03.2019 - 10:52
НБУ знизив тарифи на операції з держоблігаціями
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Нові тарифи наберуть чинності 22 березня

Національний банк України привів частину тарифів на свої депозитарні послуги до обґрунтованого рівня та знизив вартість окремих послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, вартість обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у гривні, які здійснюються у межах однієї  депозитарної установи, буде знижена з 300 грн до 50 грн за одну проведену операцію.

Окрім цього, замість єдиного тарифу (150 грн) на операції з супроводу погашення чи виплати доходу за цінними паперами запроваджується гнучка тарифікація: 50 грн - для сум до 500 тис грн, 150 грн - для сум від 500 тис до 50 млн грн, 500 грн - для сум понад 50 млн грн.

"Оновлені тарифи є більш вигідними для дрібних і середніх інвесторів і мають стимулювати вкладення населення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які розміщує уряд", йдеться в повідомленні.

Крі того, в НБУ очікують, що більший попит на державні цінні папери, номіновані у гривні, сприятиме зниженню вартості запозичень державою і подальшій дедоларизації економіки, що є одним із пріоритетних завдань Національного банку на 2019 рік.

Нові тарифи наберуть чинності 22 березня 2019 року.

Нагадаємо, у 2018 році на організованому ринку України обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн. В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оприлюднила для громадського обговорення два проекти рішень, які дозволять купувати державні облігації через мобільні додатки.

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