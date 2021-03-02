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НБУ знизив офіційний курс євро

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,60 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 березня встановлено на такому рівні: 33,601 гривень за євро (-0,1164 грн). При цьому курс євро на 2 березня становить 33,717 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,60 гривень за євро. Курс купівлі становить 3,57 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,933 гривень за 1 долар (-0,0677 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 28,0007 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

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