НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,12 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 січня встановлено на такому рівні: 34,1207 гривень за євро (-0,069 грн). При цьому курс євро на 27 січня становить 34,1897 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 34,03 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,00 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 28,1652 гривень за 1 долар (+0,0128 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,1524 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.