НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,17 гривень за євро. Це на 21 копійку нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 вересня встановлено на такому рівні: 33,1744 гривень за євро (-0,2133 грн). При цьому курс євро на 16 вересня становить 33,3877 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,21 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня встановлено на такому рівні: 28,1127 гривень за 1 долар (-0,0068 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить 28,1195 гривень за 1 долар.